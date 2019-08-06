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الجيش اليمنى يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت فى طريقها إلى ميليشيا الحوثى

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:05 م
الجيش اليمنى يضبط كميات من الحشيش المخدر كانت فى طريقها إلى ميليشيا الحوثى حشيش-صورة ارشيفية
أ ش أ

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ضبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم،الثلاثاء، في مدخل مدينة مأرب، كميات من مادة الحشيش المخدر، كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران.

 

وقال المسؤول الإعلامي في توجيه اللواء 13 مشاه النقيب حافظ مراد - في تصريح لموقع "سبتمبر نت" الناطق باسم الجيش اليمني - إن "نقطة الرقع التابعة للواء 13 مشاه ضبطت 80 كيلو غرام من مادة الحشيش المخدر".

 

وأوضح النقيب مراد "أن عملية الضبط المتكررة للمخدرات بأنواعها في نقطة الرقع، وفي أكثر من نقطة تابعة للجيش الوطني وقوات الأمن تثبت للجميع أن ميليشيا الحوثي المتمردة تعتمد تجارة الحشيش وإفساد المجتمع وأن أغلب عناصرها مدمنون لهذه المواد المخدرة".

 


اليمن

حشيش

الحوثيون

ميليشيا الحوثى

الجيش اليمنى

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