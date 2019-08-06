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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات أجنبية

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 12:25 م
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بمنتصف التعاملات وسط مشتريات أجنبية البورصة المصرية - ارشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، باستثناء المؤشر الأوسع نطاقا، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع.
 
ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 13621 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.23% ليصل إلى مستوى 1985 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 16605 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 520 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 1360 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 461 نقطة.

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