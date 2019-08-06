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إلغاء نقل السكرتير العام لمحافظة القليوبية ورئيس حي غرب شبرا الخيمة

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 11:06 م
إلغاء نقل السكرتير العام لمحافظة القليوبية ورئيس حي غرب شبرا الخيمة محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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قررت  وزارة التنمية المحلية، اليوم، إلغاء نقل الذكتور عواد أحمد علي السكرتير العام لمحافظة القليوبية، من العمل كسكرتيرا عاما لمحافظة الدقهلية وفقا للقرار رقم 333 لسنة 2019.

كما قررت الوزارة نقل أحمد أنور عيسي للعمل رئيسا لمركز ومدينة القناطر الخيرية بالقليوبية، نقلا من العمل رئيسا لمدينة صان الحجر بالشرقية، وذلك لمدة عام من تاريخ القرار، ويلغي كل ما يخالف ذلك من قرارات، وعلي الجهات المختصة تنفيذ ذلك ،وإلغاء القرار رقم 347 لسنة 2019، بإلغاء نقل المهندسة نجوي العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، للعمل رئيسا لمدينة القناطر الخيرية.

 


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