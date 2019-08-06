إسعاف جنوب الصعيد: دوريات بالطرق الصحراوية والزراعية و70 سيارة خلال العيد

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور معمر عبد الهادى مدير إقليم جنوب الصعيد للإسعاف، أنه تم إنهاء كافة الاستعدادات المتعلقة بمرفق إسعاف محافظة الأقصر ضمن خطة استقبال عيد الأضحى المبارك، حيث يجرى حالياً قبيل دخول أيام العيد نشر سيارات دفع رباعى فى الطرق الصحراوية والمناطق الجبلية، بجانب نشر سيارات على الطرق السريعة بالمحافظة لخدمة القادمين من المحافظات الأخرى للاحتفال بالعيد بالأقصر.

وأكد الدكتور معمر عبد الهادى، أنه يتم أيضاً قبل العيد الاطمئنان على كافة الأجهزة والسيارات الخاصة بالمرفق، بجانب توفير كافة متطلبات السيارات والأكسجين حال وقوع أية حوادث وخلافه، وتوفير بونات السولار لتتحرك السيارات بكل سهولة، موضحاً أن الأقصر تضم 70 سيارة إسعاف و4 لنشات 2 فى الاقصر و2 فى إسنا، ومنها سيارات دفع رباعى فى الطرق الصحراوية والمناطق الجبلية.

وأضاف مدير إقليم جنوب الصعيد للإسعاف لـ"اليوم السابع"، أن غرفة الأزمات والعمليات بالمرفق تعمل على مدار 24 ساعة قبل وأثناء وبعد أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك لتلقى البلاغات من الأهالى ويكون عملها متصل بغرفة الأزمات والكوارث بمحافظة الأقصر، وفى يوم العيد يتم نشر 25 سيارة حول ساحات صلاة العيد، وبعد صلاة العيد ظهرا ومساءاً يتم نشر سيارات الإسعاف بأماكن التجمعات كالحدائق والمتنزهات والكورنيش والميادين العامة، حيث توجد تمركزات ثابتة وتمركزات متحركة بطريق المحافظة بأكملها، فى الاقصر وأرمنت والمرسى الشرقى والمرسى الغربي.

وأوضح الدكتور معمر عبد الهادى مدير إقليم جنوب الصعيد للإسعاف، أن مرفق إسعاف الأقصر يوفر خلال العيد بصفة دائمة لنش إنقاذ نهرى فى الشرق وآخر فى الغرب ولنش بجوار العبارة، كما يوجد بالإدارة لنشين بمدينة إسنا أحدهما قبل الهويس وآخر بأماكن السباحة والمراكب والصنادل النهرية، مشدداً على أنه بعد انتهاء احتفالات العيد يتم إطلاق حالة الاستنفار لكافة رجال الإدارة للانتشار بالطرق السريعة لخدمة المواطنين المغادرين للأقصر بعد فترة الأعياد والاحتفالات.