أوقاف الإسكندرية تحذر من استخدام ساحات العيد فى الدعاية الحزبية أو التجارية

الإسكندرية أسماء على بدر

قال الشيخ حسن عبد البصير، مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة لصلاة العيد بالمحافظة، محذرا استخدام الساحات فى الدعاية الحزبية أو التجارية.

وأضاف مدير الدعوة بمديرية الأوقاف بالإسكندرية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أنه سيتم تخصيص أمام وأمام احتياطى لكافة الساحات بالمحافظة ولم يتم السماح لأى شخص أن يؤم المصلين دون ترخيص من وزارة الأوقاف.

يذكر أن استعدت مديرية الأوقاف بالإسكندرية بتجهيز 584 ساحة بكافة أنحاء المحافظة تحت إشراف وزارة الأوقاف.