أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-8-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7506 ريال سعودى .

دولار أمريكي (USD)



1 دولار أمريكي = 3.7506 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.

يورو (EUR)



1 يورو = 4.2016 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2380 يورو.

جنيه استرليني (GBP)



1 جنيه استرليني = 4.5782 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.2184 جنيه استرليني.

دولار كندي (CAD)



1 دولار كندي = 2.8421 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3519 دولار كندي.

دولار أسترالي (AUD)



1 دولار أسترالي = 2.5459 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 0.3928 دولار أسترالي.

ين ياباني (JPY)



1 ين ياباني = 0.0353 ريال سعودي.

1 ريال سعودي = 28.3662 ين ياباني.