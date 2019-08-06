أسعار العملات فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-8-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الثلاثاء 6-8-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكي نحو 3.7506 ريال سعودى .
دولار أمريكي (USD)
1 دولار أمريكي = 3.7506 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2666 دولار أمريكي.
يورو (EUR)
1 يورو = 4.2016 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2380 يورو.
جنيه استرليني (GBP)
1 جنيه استرليني = 4.5782 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.2184 جنيه استرليني.
دولار كندي (CAD)
1 دولار كندي = 2.8421 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3519 دولار كندي.
دولار أسترالي (AUD)
1 دولار أسترالي = 2.5459 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 0.3928 دولار أسترالي.
ين ياباني (JPY)
1 ين ياباني = 0.0353 ريال سعودي.
1 ريال سعودي = 28.3662 ين ياباني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة