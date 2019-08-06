أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-8-2019

كتبت ريهام الباشا

ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24" 176.82 ريال سعودى مقابل 47.14 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24 بنحو 176.82 ريال بما يعادل 47.14$

سعر الذهب عيار 22 بنحو 162.09 ريال بما يعادل 43.21$

أسعار الذهب عيار 21 بنحو 154.73 ريال بما يعادل 41.24$

أسعار الذهب عيار 18 بنحو 132.62 ريال بما يعادل 35.35$

سعر الذهب عيار 14 بنحو 103.15 ريال بما يعادل 27.50$

سعر الذهب عيار 12 بنحو 88.41 ريال بما يعادل 23.57$

أسعار أوقية الذهب بنحو 5,499 ريال بما يعادل 1,466$

أسعار جنيه الذهب بنحو 1,238 ريال بما يعادل 329.95$

أسعار كيلو الذهب بنحو 176,825 ريال بما يعادل 47,135$