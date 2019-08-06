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أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-8-2019

الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 01:29 م
أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 6-8-2019 الذهب السعودى
كتبت ريهام الباشا

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ننشر أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 6-8- 2019 ، حيث سجل سعر الذهب فى المملكة العربية السعودية ارتفاعا طفيفا مقارنة عن أمس حيث سجل "عيار 24"  176.82 ريال سعودى مقابل 47.14 دولار أمريكى .

أسعار الذهب اليوم بأسواق المال في السعودية بالريال السعودى والتى جاءت كالتالى:

أسعار الذهب عيار 24   بنحو  176.82 ريال      بما يعادل  47.14$

سعر الذهب عيار 22    بنحو  162.09 ريال      بما يعادل  43.21$

أسعار الذهب عيار 21   بنحو  154.73 ريال      بما يعادل  41.24$

أسعار الذهب عيار 18   بنحو  132.62 ريال      بما يعادل  35.35$

سعر الذهب عيار 14    بنحو  103.15 ريال      بما يعادل  27.50$

سعر الذهب عيار 12    بنحو 88.41 ريال      بما يعادل  23.57$

أسعار أوقية الذهب     بنحو  5,499  ريال      بما يعادل  1,466$

أسعار جنيه الذهب     بنحو 1,238 ريال        بما يعادل  329.95$

أسعار كيلو الذهب     بنحو 176,825 ريال     بما يعادل  47,135$


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اسعار الذهب

السعودية

اوقية الذهب

عيار 21

اخبار الاقتصاد

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