أسعار الذهب اليوم 6-8-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

استقر سعر الذهب اليوم 6 أغسطس 2019 فى مصر عند 670 جنيها للجرام حتى الآن من عيار 21، وهو أعلى سعر سجله الذهب فى تاريخه، مستقرا على أسعار أمس.

وأصبحت أسعار الذهب اليوم في مصر كالتالي:





عيار 18 سجل اليوم 574 جنيها للجرام

عيار 21 سجل اليوم 670 جنيها للجرام

عيار 24 سجل اليوم 765 جنيه للجرام

الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات 5360 جنيها

أوقية الذهب تسجل الآن 1464 دولار.

أسعار الذهب في مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت في سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.

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واستبعد إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، اتجاه كبار المستثمرين وحائزى المعدن النفيس نحو البيع فى الساعات القادمة عقب صعود الذهب لأعلى نقطة سعرية عالميا منذ 6 سنوات، وأعلى نقطة محلية في تاريخ الذهب بمصر.

وقال واصف ل " اليوم السابع"، أن التوترات الأمريكية الصينية وكذلك التصعيد الإيرانى ضد ناقلات النفط وخفض اليوان الصينى كلها دفعت نحو الاتجاه لشراء الذهب عالمياً كملاذ آمن جراء هذه التوترات، لافتاً إلى أن خفض الفائدة أيضا في أمريكا ساهم فى رفع الطلب على المعدن النفيس.

وأشار واصف إلى أن التوقعات تشير إلى مزيد من الطلب على المعدن النفيس، إذا استمر التصعيد والحرب التجارية على هذا المستوى، وكذلك توقعات تباطؤ النمو الاقتصادي كلها تصب فى اتجاه ارتفاع الأسعار.

وواصل المعدن النفيس ارتفاعه الكبير عالمياً ليصعد لمستوى تاريخى هو الأعلى منذ عام 2013 لتبلغ الأوقية 1458 دولاراً، نتيجة خفض أسعار الفائدة لدى البنك الفيدرالي الأمريكي بنسبة ربع نقطة خلال اجتماع مجلس الاحتياطى الفيدرالي الاربعاء الماضى، وكذلك التوترات بين أمريكا والصين، الأمر الذى رفع الطلب على المعدن النفيس.

أسعار الذهب قفزت أكثر من 1% لتسجل أعلى مستوى فيما يزيد على 6 أعوام اليوم الاثنين مع تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين فضلا عن مخاوف النمو العالمي التي دفعت المستثمرين إلى أصول الملاذ الأمن، بحسب وكالة رويترز.