أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6- 8-2019

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 6-8-2019.

إيقاف تداول 8 شركات قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء. قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 8 شركات لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الثلاثاء.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى وادى كوم امبو لاستصلاح الأراضى، المتلقى العربى للاستثمارات، الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى-نيوداب، الألومنيوم العربية، مينا للاستثمار السياحى والعقارى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.447 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 375.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 34.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.44%، والعرب على 6.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.76%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 995 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 723 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13655 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16647 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة. وضمت الأسهم المرتفعة:

- وادى كوم أمبو لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.610 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 9.83%

- الملتقى العربى للاستثمارات بسعر إغلاق 10.260 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.32%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 11.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.06%

- الألومنيوم العربية بسعر إغلاق 12.730 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6%

- مينا للاستثمار السياحى والعقارى بسعر إغلاق 2.970 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.69%



وضمت الأسهم المتراجعة:

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس مصر بسعر إغلاق 1.756 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.68%

- المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر إغلاق 12.580 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.45%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 6.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.38%

- العز للسيراميك والبورسلين-الجوهرة بسعر إغلاق 17.270 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.14%

- أوراسكوم للتنمية مصر بسعر إغلاق 6.630 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.07%