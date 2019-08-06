أخبار البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 6-8-2019

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 6-8-2019، وجاءت أبرزها تباين مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية.

البورصة تربح 1.7 مليار جنيه تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.447 مليار جنيه. تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط بيعية من المؤسسات الأجنبية، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 719.447 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 375.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 18.1 ألف عملية لعدد 163 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 34.58% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 58.44%، والعرب على 6.99% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 84.23% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 15.76%.

ومالت صافى تعاملات المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 995 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 157.7 مليون جنيه، 37.8 مليون جنيه، 5.3 مليون جنيه، 723 مليون جنيه، 72.2 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 13655 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 1986 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 16647 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 518 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1360 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند عند مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 49 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 67 شركة، ولم تتغير مستويات 50 شركة.

فورى أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن بدء التداول على سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم التداول اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن بدء التداول على سهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اعتبارًا من جلسة تداول اليوم الخميس، وذلك دون التقيد بالحدود السعرية أو آليات الإيقاف المؤقت المعمول بها خلال تلك الجلسة فقط، ويكون سعر الفتح (السعر المرجعى) هو سعر تنفيذ الطرح البالغ 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم التداول اعتبارًا من جلسة التداول التالية طبقا للآليات المعمول بها بالسوق المدرج به الورقة المالية.

وقالت البورصة، فى بيان صحفى، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم إدراج السهم ضمن القائمة (أ) المسموح بمزاولة الأنشطه المتخصصة على الأوراق الماليه المدرجه بها اعتبارًا من يوم الأربعاء 14 أغسطس، مع السماح بآلية استقرار سعر السهم فى السوق عقب تنفيذ الطرح، ويتم فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لمدة 30 يوم ميلادى خلال الفترة من 8 أغسطس إلى 8 سبتمبر المقبل، يلتزم خلالها مدير الطرح بتسجيل أمر شراء مفتوح بسعر الطرح العام ويحق للمساهم المشترى فى الطرح العام فقط راغب البيع بإيداع أوامر بيع لعدد الأسهم المخصص له فقط (كحد أقصى) من خلال الطرح العام.

كما أعلنت عن تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم شركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، المصدرة لعدد 254.6 مليون سهم بنسبة 36% من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 6.46 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية 1.6 مليار جنيه، موزعة بين 35.4 مليون سهم بنسبة 5% من أسهم رأس المال بقيمة 230.5 مليون جنيه، و219.3 مليون سهم بنسبة 31% من رأس المال بقيمة 1.4 مليار جنيه.

جلوبال تليكوم أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء الإجبارى لشركة جلوبال تليكوم القابضة بلغت 1.914 مليار سهم، مضيفة أنه سيتم التنفيذ بحد أقصى 5 أيام عمل من انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع والشراء. أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالى الكميات المبدئية المعروضة استجابة لعرض شراء الإجبارى لشركة جلوبال تليكوم القابضة بلغت 1.914 مليار سهم، مضيفة أنه سيتم التنفيذ بحد أقصى 5 أيام عمل من انتهاء فترة تسجيل أوامر البيع والشراء.

وكانت هيئة الرقابة المالية، قد وافقت على عرض الشراء المقدم من شركة "فيون" المساهم الرئيسى بجلوبال بحصة 57.75% للاستحواذ على 42.2% من أسهم شركة جلوبال تيلكوم بسعر 5.08 جنيه للسهم، وذلك بعد اتفاق الشركة مع مصلحة الضرائب على دفع 136 مليون دولار – ما يعادل 2.3 مليار جنيه – مقابل التزامات ضريبية متراكمة.

وتضمن اتفاق جلوبال تيلكوم مع مصلحة الضرائب سداد القيمة المستحقة على دفعتين، الأولى بقيمة 53.7 مليون دولار، تدفع مع توقيع الاتفاق، والثانية بمبلغ 82.3 مليون دولار.

وعدد بنك الاستثمار شعاع، فوائد الموافقة على عرض شراء فيون لباقى حصة شركة جلوبال تليكوم، وإنهاء النزاع الضريبى مع الأخيرة، وأبرزها استفادة مساهمى الأقلية فى جلوبال، أنهم في النهاية إما سيجمعون بعض المكاسب أو ربما يخفضون خسائرهم من الاستثمار فى جلوبال، خلق جو متفائل في السوق، لأن الصفقة ستعيد بعض السيولة إلى حوزة المستثمرين تقدر بحوالي 10 مليارات جنيه إذا قبل جميع مساهمي الأقلية العرض وهو ما قد يعني السماح لهم بإعادة استثمار بعضها في السوق، ونصح مساهمي الأقلية في جلوبال تليكوم، أنه ينبغي عليهم قبول العرض المعدل، نظراً لأن الأسهم سيتم إلغاء إدراجها في النهاية وسيتم نقل أصول جلوبال إلى فيون، مما سيترك الأولى بدون أي أصول تشغيلية.

وتعتزم شركة فيون هولدينجز، عقد اجتماعا للمساهمين للنظر فى الموافقة على شطب أسهم الشركة من البورصة المصرية، وعرض شراء الأصول.

وحققت شركة جلوبال تليكوم القابضة، ارتفاعا فى الأرباح خلال النصف الأول من العام الجاري، لتسجل 26 مليون دولار مقابل 0.1 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2018.



الخرافى قالت الهيئة العامة للرقابة المالية، إن مجموعة شركات وأفراد آل الخرافى، غير ملزمة بتقديم عرض شراء إجبارى لشركة الألومنيوم العربية، وفقاً لأحكام الفقرة "هـ" من المادة 356 من أحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992، وذلك دون تجاوز أى منهم للنسب الموجبة لتقديم عروض شراء إجبارية.

وجاء ذلك رداً على ما تقدمت به شركة الألومنيوم العربية، وكيلا ً عن مجموعة شركات وأفراد آل الخرافى، والذى تخطر به هيئة الرقابة المالية بشأن عدم الالتزام بتقديم عرض الشراء الإجبارى لنقل ملكية عدد 4.3 مليون سهم بنسبة 75% من أسهم الألومنيوم العربية وفقاً لأحكام الباب الثانى عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992.