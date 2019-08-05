“GV” للتطوير العقارى تطلق مشروع "وايت ساند" بالساحل الشمالى

ـ لمياء الشرقاوي: مشروع وايت ساند يقدم منظورًا جديدًا لمفهوم المنتجعات الساحلية فى مصر

ـ المشروع به شاطئ خاص يمتد على مسافة 750 متر، و82% نسبة المساحات الخضراء بالمشروع بالإضافة الى أكبر مجمع خدمى تجارى يخدم المشروع والمنطقة بالكامل.

أعلنت شركة “GV”للتطوير العقارى إحدى شركات مجموعة “GV” للإستثمارات، عن إطلاق مشروعها الفريد "White Sand" وايت ساند الذى يمثل نقلة نوعية فى مفاهيم المجتمعات السياحية الحديثة، باستثمارات تصل إلى 9 مليار جنيه، على مساحة 186 فدان بتصميم فريد يتميز بالفخامة والهدوء والخصوصية.

يحظى منتجع "White Sand" وايت ساند بموقع استراتيجى فى قلب الساحل الشمالى بالكيلو 75 على طريق الإسكندرية- مطروح الصحراوي، ويفصله عن العلمين الجديدة ومطار العلمين الدولى 15 دقيقة فقط، ويبعد حوالى 200 كم من القاهرة و80 كم من الإسكندرية ومرتبط مباشرة بطريق وادى النطرون والطريق الساحلى الجديد، مما يجعله مركز رئيسى فى قلب الساحل الشمالي.

قال الدكتور ناصر الملاح الرئيس التنفيذى لشركة GV للتطوير العقاري، إن الشركة بدأت العمل رسميا بإطلاق اول مشروعاتها "وايت ساند" بالساحل الشمالى على مستوى التطلعات التى ترتقى إليها مجموعة “GV” للإستثمارات وفريق عملها، بتقديم استثمارات تهدف إلى تطوير الفكر العقارى فى مصر من خلال أكبر محفظة عقارية.

وأضاف "ان استراتيجية الشركة تستهدف تقديم حلول سكنية وسياحية وتجارية واستثمارات آمنه فى مجتمعات صحية، صديقة للبيئة تتمتع بأعلى معايير الجودة والمواصفات العالمية، وأكد الدكتور ناصر الملاح على حرص الشركة على أن تكون من المشاركين فى المخطط الاستراتيجى الذى تتبناه الدولة المصرية لتطوير منطقة الساحل الشمالى ، والذى يستهدف توفير فرص عمل جديدة، إضافة إلى جذب السكان والاستثمارات المختلفة، والعمل على الارتقاء بالتجمعات المحلية فى النطاق الساحلي، فضلاً عن استغلال التنويع الاقتصادى والاجتماعى والثقافى المتوفر بالنطاق الساحل الشمالي، وكذلك الموقع الاستراتيجى إقليميا ودوليا فى إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصرى.



مشروع وايت ساند

وقالت الأستاذة لمياء الشرقاوى عضو مجلس الإدارة بمجموعة GV للاستثمارات ورئيس القطاع التجارى بشركة GV للتطوير العقاري، ان مشروع وايت ساند باكورة مشروعات شركة “GV” للتطوير العقاري، يقدم منظورًا جديدًا لمفهوم المنتجعات الساحلية فى مصر من خلال موقعه الحيوى وتصميمه العبقرى حيث تشكل الطبيعة المائية العنصر الأساسى له، فيتحول المنتجع إلى لوحة فنية على الطراز الحديث يندمج معه اللون الأبيض لرمال الشاطئ والمبانى المصممة على أحدث واعلى مستوى فني، بالإضافة الى التشكيلات المائية المبهرة من حمامات سباحة وبحيرات صناعية "لاجون"، ويوفر إطلالات خلابة لا تُضاهى على البحر من كافة أنحاء المنتجع.

وأضافت الأستاذة لمياء الشرقاوى ان مشروعات شركة GV للتطوير العقاري ليس لها منافس فى السوق المصري، وأننا قمنا بدراسة جميع تحديات السوق العقارى فى الفترة السابقة، ونأخذ على عاتقنا التطوير الشامل للنهوض بالسوق العقاري.

وأضافت لمياء الشرقاوى "أن المشروع به شاطئ خاص يمتد على مسافة 750 متر، كما يتميز المشروع بنسبة 82% مساحات خضراء، ويضم أكبر مجمع خدمى تجارى يخدم المشروع والمنطقة بالكامل، بالإضافة الى النماذج المختلفة من: الفيلات, التوين هاوس, الشاليهات, والستوديو، بمساحات تبدأ من 54 متر إلى 347 متر لتلبى جميع الاحتياجات، بالإضافة الى الاعتماد على أحدث المرافق والخدمات منها محطة مياه، ومحطة صرف خاصة بالمشروع، والى جانب ذلك تنوع فريد من الخدمات الترفيهية، كما يضم المشروع أيضا عدد 22 حمام سباحة، و3 بحيرات قابلة للسباحة، وألعاب ومطاعم وكافيهات وكلوب هاوس ومركز لياقة بدنية ومنتجع صحى فريد للغاية، وكلها موزعة بعناية فى أنحاء المنتجع، لضمان الاستمتاع بإطلالة المياه الخلابة فى كل الأوقات ومن أى مكان فى المنتجع.



مشروع وايت ساند

وأعلنت شركة GV للتطوير العقارى عن مخططها الذى تستهدفه فى الفترة القادمة بالإستثمار فى عدد من المشروعات الجديدة بالعديد من المحافظات ومنها محافظة القاهرة (القاهرة الجديدة)، محافظة الجيزة (مدينة 6 أكتوبر)، شمال الصعيد، وسط الدلتا والمحافظات الساحلية بالإضافة إلى انشاء مدينة صناعية متكاملة، وستعتمد فى إدارة تلك المشروعات على أحدث ما توصل إليه العلم فى مجال إدارة المرافق للارتقاء بجودة الحياة، باستخدام أحدث تكنولوجيا فى مجال البناء العصرى لتبقى معالم بارزة على مر الزمان للأجيال القادمة.

وختاما أعرب ناصر الملاح عن سعادته بنجاح شركة GV للتطوير العقارى فى تشكيل فريق من المتخصصين الأكثر كفاءة والأعلى مهارة فى مصر.