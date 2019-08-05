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وزارة الخارجية العراقية تدين وتستنكر حادث انفجار معهد الأورام الإرهابى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 08:17 م
وزارة الخارجية العراقية تدين وتستنكر حادث انفجار معهد الأورام الإرهابى حادث معهد الأورام
كتب : أحمد جمعة

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أعرب العراق عن إدانته، واستنكاره الشديدين حادث معهد الأورام الإرهابى، والذى أودى بحياة عدد من المدنيين، وجرح آخرين.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية الدكتور أحمد الصحاف، فى بيان صحفى، الاثنين، موقفها الرافض للإرهاب بكلِّ أشكاله وصُوَره، ووقوفه مع المُجتمَع الدوليِّ في مُواجَهة الإرهاب، ودعم جميع الجُهُود الخيِّرة الرامية إلى القضاء على التطرُّف، والعنف يُؤيّد جُهُود الحكومة المصريَّة فى ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمن البلاد، واستقرارها، ويُعلِن العراق عن استعداده لتقديم العون في مُواجَهة هذا الخطر الذى يُهدِّد حياة الآمنين.

وأشارت الخارجية العراقية إلى أن الحادث الأليم يُؤكّد أنَّ الإرهاب لا دين له، ولا وطن له، وهو يستهدف الحياة بجميع صُوَرها، وأنّ جميع المظاهر الإنسانيّة هى ميادين يستهدفها الإرهاب البغيض، ويُوجِّه  إليها ضرباته، ولن يسلم من شرِّه أحد، وإنَّ القضاء عليه يستلزم تكاتف الجُهُود الدوليَّة، والتعاون المُشترَك بين جميع الدول.

وأعربت الخارجية العراقية مشاطرتها لمصر حكومة وشعباً ألم الحزن في هذه اللحظات، وقدمت تعازيها القلبيّة الصادقة.

 


وزاره الخارجيه العراقيه

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