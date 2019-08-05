نائب محافظ الأقصر يجتمع بقيادات السياحة والأمن لبحث استعدادات الموسم السياحى

الأقصر – أحمد مرعى

عقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيرى، اجتماعا موسعا، مع عدد كبير من قيادات ومسئولى الإدارات والقطاعات السياحية والأجهزة الأمنية فى المحافظة، وذلك لمتابعة خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحى الجديد.

وتناول الاجتماع، سبل إنجاح الموسم السياحى الجديد، واستعدادات كافة الجهات والقطاعات المختصة لاستقبال الموسم و الأحداث المختلفة على الاجندة السياحية هذا العام وتلافى أى مشاكل أو معوقات، بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.

وجاءت توجيهات نائب محافظ الأقصر لكافة المسئولين الإلتزام بانهاء كافة اعمال تطوير البنية التحتية و دهان وجهات المبانى بالمسار السياحى بالبر الغربى بالتعاون مع الفنادق والشركات السياحية، وفقا للجداول الزمنية المحددة لضمان جاهزية كافة مدن المحافظة لاستقبال الموسم السياحى المقبل خاصة وأن الأجندة السياحية هذا العام تتضمن العديد من الاحداث والفعاليات العالمية .

حضر الاجتماع كل من المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالأقصر، ومدير عام منطقة آثار مصر العليا الدكتور محمد عبدالعزيز، وممثلين عن غرف الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، ومديرية الصحة، وحماية النيل، ومدن الأقصر والقرنة وإسنا، وعدد من أصحاب ومديري الفنادق والشركات السياحية والقيادات الأمنية والتنفيذية.