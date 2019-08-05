سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

نائب محافظ الأقصر يجتمع بقيادات السياحة والأمن لبحث استعدادات الموسم السياحى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 06:57 م
نائب محافظ الأقصر يجتمع بقيادات السياحة والأمن لبحث استعدادات الموسم السياحى جانب من الاجتماع
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عقد نائب محافظ الأقصر، محمد عبدالقادر خيرى، اجتماعا موسعا، مع عدد كبير من قيادات ومسئولى الإدارات والقطاعات السياحية والأجهزة الأمنية فى المحافظة، وذلك لمتابعة خطة الاستعدادات والتجهيزات لاستقبال الموسم السياحى الجديد.

وتناول الاجتماع، سبل إنجاح الموسم السياحى الجديد، واستعدادات كافة الجهات والقطاعات المختصة لاستقبال الموسم و الأحداث المختلفة على الاجندة السياحية هذا العام وتلافى أى مشاكل أو معوقات، بما يؤدي إلى نجاح الموسم وضمان حسن استقبال السائحين على المستوى الذي يتناسب مع مكانة الأقصر.

وجاءت توجيهات نائب محافظ الأقصر لكافة المسئولين الإلتزام بانهاء كافة اعمال تطوير البنية التحتية و دهان وجهات المبانى بالمسار السياحى بالبر الغربى بالتعاون مع الفنادق والشركات السياحية، وفقا للجداول الزمنية المحددة لضمان جاهزية كافة مدن المحافظة لاستقبال الموسم السياحى المقبل خاصة وأن الأجندة السياحية هذا العام تتضمن العديد من الاحداث والفعاليات العالمية .

حضر الاجتماع كل من المهندس اسعد مصطفى مدير مديرية الطرق ومسئول المشروعات بالأقصر، ومدير عام منطقة آثار مصر العليا الدكتور محمد عبدالعزيز، وممثلين عن غرف الفنادق والمنشآت والشركات السياحية، ومكتب وزارة السياحة، وهيئة تنشيط السياحة، والآثار، ومطار الأقصر الدولي، والسكة الحديد، ومديرية الصحة، وحماية النيل، ومدن الأقصر والقرنة وإسنا، وعدد من أصحاب ومديري الفنادق والشركات السياحية والقيادات الأمنية والتنفيذية.

 


الاقصر

اخبار الاقصر

الموسم السياحي الجديد بالاقصر

تنشيط السياحة بالاقصر

وزارة السياح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. محافظ الأقصر يعتمد خرائط المخططات التنفيذية لحوض الخمسين وجزيرة البياضية

الإثنين، 05 أغسطس 2019 02:48 م

تعرف على خطة محافظة الأقصر لتنفيذ مبادرة الرئيس للكشف المبكر عن أورام الثدى

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 12:56 م

صور.. محافظ الأقصر: التصالح بمخالفات البناء وإنشاء مدافن للموتى وطرحها للأهالى

الثلاثاء، 30 يوليه 2019 11:49 ص

صور.. محافظة الأقصر: حصر كافة أملاك الدولة الغير مستغلة لطرحها بالأسعار الجديدة

الإثنين، 29 يوليه 2019 02:13 م

صور.. محافظ الأقصر يكرم رئيس إدارة المعلومات وتكنولوجيا الإتصالات بالديوان العام

الإثنين، 29 يوليه 2019 01:39 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة