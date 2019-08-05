سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 06 أغسطس 2019 02:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

مركز تحديث الصناعة يطلق برنامج تطوير الاستشاريين ومقدمى خدمات الدعم الفنى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 07:48 م
مركز تحديث الصناعة يطلق برنامج تطوير الاستشاريين ومقدمى خدمات الدعم الفنى مركز تحديث الصناعة يطلق برنامج تطوير الاستشاريين
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 أطلق مركز تحديث الصناعة برنامج لتطوير الاستشاريين ومقدمي خدمات الدعم الفني للمصانع بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).
 
وضع المركز والوكالة الألمانية (GIZ) تصورا للبرنامج الذي انطلق في بداية عام 2019 ويستمر لمدة عام، وذلك لتحسين وتطوير خدمات الدعم الفني الموجهة للشركات الصناعية للوصول إلى مستوى خدمة بمعايير عالمية ترتكز على الاحترافية في الأداء وجودة الخدمة والسعر المناسب، مما سيكون له أثرا كبيرا على المنشآت الصناعية مستقبلا.
 
هذا وقد تضمن البرنامج الذي يشارك فيه 96 متدربا أربع مراحل رئيسية، بدأت باختيار الاستشاريين، ثم مرحلة التدريب النظري من خلال تطوير المهارات الشخصية والمهنية، ثم المرحلة الثالثة والتي شملت التدريب العملي من خلال محاكاة لأحدث أساليب تقديم وإدارة خدمات الأعمال والاستشارات والدعم الفني للشركات الصناعية، وأخيرا المرحلة الرابعة وهي التقييم العملي للمهارات المكتسبة من خلال الشركات الصناعية ولكل استشاري في مجال تخصصه.
 
ويستهدف المركز من خلال هذا البرنامج تطوير الاستشاريين العاملين في مجالات الإدارة، الموارد البشرية، بحوث التسويق واستراتيجيات السوق، العمليات واستشارات إدارة الجودة.
 
الجدير بالذكر أن هذا البرنامج يأتي ضمن خطة مركز تحديث الصناعة للتطوير المستمر لمقدمي خدمات الدعم الفني، والتي بدأت في مارس عام 2016 بتدريب موظفي المركز ومسؤولي تنمية الأعمال في فروع المركز، ثم بدأت مرحلة جديدة من البرنامج بتدريب مديري فروع المركز بالتعاون مع الوكالة الألمانية، ثم قام المركز بتدريب 120 مديرا تنفيذيا يعملون في 60 شركة مسجلة لدى المركز في القطاعات الصناعية المختلفة.
 
 

تحديث الصناعة

تدريب الشركات

الدعم

وزارة الصناعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مركز تحديث الصناعة ينتهي من تدريب 120 مديرا تنفيذيا

الإثنين، 05 أغسطس 2019 12:53 م

س و ج.. أين وصل تحديث الصناعة فى منح علامة "بكل فخر صنع فى مصر"؟

الأحد، 21 يوليه 2019 05:00 ص

الصحف المصرية: مصر تبهر العالم فى العرس الأفريقى.. تحديث صناعة السيارات والمنسوجات بالتعاون مع "اليونيدو".. بدء المرحلة الأولى للتنسيق غدا.. دراسة تحذر من إقامة الإخوان الإرهابية لدولة دينية فى أوروبا

السبت، 20 يوليه 2019 12:22 ص

"تحديث الصناعة" يوقع اتفاقية مع "سوديك" لتنفيذ محطة طاقة شمسية

الإثنين، 15 يوليه 2019 02:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة