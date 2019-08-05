مدير أمن المنوفية يتفقد الخدمات بإدارة المرور والحماية المدنية بشبين الكوم

المنوفية _ محمد فتحى

أجرى اللواء محمد ناجى، مدير أمن المنوفية، جولة ميدانية مفاجئة تفقد خلالها الحالة الأمنية والمرورية بدائرة المديرية شملت إدارة المرور،والحماية المدنية وذلك للوقوف على مدى استعداد وجاهزية القوات للتعامل مع كل ما يخل بالأمن العام وقيامهم بأداء كافة المهام الموكلة إليهم على الوجه المطلوب .

وإلتقى بعض المواطنين المترددين على المنشأت الشرطية واستمع لآرائهم حول الخدمات الأمنية المقدمة لهم، ووجه بسرعة إنهاء طلباتهم، كما التقى بالضباط والأفراد والمجندين واستمع اليهم وطالبهم باليقظة التامة وشدة ملاحظة الحالة الأمنية والإخطار الفورى عن أية ملحوظات والإلمام بالظروف الأمنية الراهنة ومراعاة الأمن الشخصى وتلافى أى سلبيات من شأنها أن تؤثر على الأمن العام، كما وجه بتطبيق القانون بكل حزم وحسم على جميع المخالفين وحسن معاملة المواطنين ومراعاة حقوق الإنسان وخاصة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن.