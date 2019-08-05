محافظ كفرالشيخ: تحويل قرية دمرو بسيدى سالم إلى مدينة

جاء ذلك بحضور اللواء محمد بندارى، وكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة، والمحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير الأمن، ورؤساء المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات، وعدد من القيادات التنفيذية.

ومن جانب آخر، قال محافظ كفرالشيخ، أنه فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة بتمكين الشباب، تم تعيين الدكتور محمد رأفت، مدير المكتب الفنى، وهو معنى بكل اعمال المحافظ الفنية والتقارير الهامة، ومحمد حلمى مدير المتابعة الميدانية، وهو المسؤل عن التفتيش على المراكز والمدن وهذا الدور الذى يقوم به من الادوار الهامة، ومحمد فوزى، مدير عام حديقة صنعاء، والذى استطاع ان يحقق كل جديد من خلال عمله الجاد بحديقة صنعاء، والمهندسة فاطمة الشوادفى، مدير التنسيق الحضارى، والتى تقوم على مشروع شارع 306، ومحمد عفيفى، وعبدالواحد على البقرى، والدكتور أحمد السماحى، لقيامهم بتطوير قاعة الإجتماعات الكبرى بالديوان العام، داعياً الى دعمهم واستغلال طاقات الشباب لصالح التنمية وتقدم المجتمع.

فيما قدم محافظ كفرالشيخ، الشكر لـ بدراوى الهوارى، مدير عام ادارة المجالس، على جهوده المبذولة فى اعداد وتجهيز القرارات وموضوعات المجلس التنفيذى ، فيما زار محافظ كفرالشيخ، القمص بطرس بطرس بسطوروس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ ودمياط ودير القديسة دميانة، ورئيس بيت العائلة المصرية بمحافظة كفر الشيخ، للإطمئنان عليه بمقر كنيسة مارجرجس بدسوق، بعد إجراء جراحة قلب مفتوح بإحدى المستشفيات بالولايات المتحدة الأمريكية، إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، متمنياً له الشفاء العاجل.