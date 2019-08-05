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محافظ المنوفية يتفقد نماذج لصناديق جمع القمامة المصنعة من الفايبر جلاس

الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:32 م
محافظ المنوفية يتفقد نماذج لصناديق جمع القمامة المصنعة من الفايبر جلاس اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية
المنوفية _محمد فتحى

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تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نماذج من صناديق  جمع القمام والمصنعة من الفايبر جلاس الصغيرة الحجم والمتحركة والتي سوف تقوم بجمع القمامة من المنبع والشوارع الرئيسية ، مؤكدا أنه سوف يتم توزيع مجموعة من تلك الصناديق بكل مركز من مراكز المحافظة نظراً لسهولة مرور تلك الصناديق بالشوارع الفرعية والضيقة لجمع القمامة من أمام المنازل حفاظاً علي البيئة والمظهر الحضاري وذلك لرفع كفأة منظومة النظافة بنطاق المحافظة  .

وأشار محافظ المنوفية إلى ووضع آليات عمل جديدة للنهوض بالمنظومة وخطط لتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل بالمحافظة ، مؤكداً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة بإعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية و الحصول على رضا المواطنين  لأن المقياس الوحيد لنجاح المنظومة هو رضا المواطن وإقتناعه بأداء تلك المنظومة

 

 


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مركز الباجور

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