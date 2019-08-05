محافظ المنوفية يتفقد نماذج لصناديق جمع القمامة المصنعة من الفايبر جلاس

المنوفية _محمد فتحى

تفقد اليوم اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية نماذج من صناديق جمع القمام والمصنعة من الفايبر جلاس الصغيرة الحجم والمتحركة والتي سوف تقوم بجمع القمامة من المنبع والشوارع الرئيسية ، مؤكدا أنه سوف يتم توزيع مجموعة من تلك الصناديق بكل مركز من مراكز المحافظة نظراً لسهولة مرور تلك الصناديق بالشوارع الفرعية والضيقة لجمع القمامة من أمام المنازل حفاظاً علي البيئة والمظهر الحضاري وذلك لرفع كفأة منظومة النظافة بنطاق المحافظة .

وأشار محافظ المنوفية إلى ووضع آليات عمل جديدة للنهوض بالمنظومة وخطط لتطويرها بما يتناسب مع طبيعة العمل بالمحافظة ، مؤكداً علي ضرورة الإرتقاء بمنظومة النظافة بإعتبارها من أهم أولويات المواطن وحق من حقوقه الأساسية و الحصول على رضا المواطنين لأن المقياس الوحيد لنجاح المنظومة هو رضا المواطن وإقتناعه بأداء تلك المنظومة



