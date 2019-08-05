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محافظ الغربية يشهد التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.. صور

الإثنين، 05 أغسطس 2019 07:03 م
محافظ الغربية يشهد التدريب المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث.. صور جانب من التدريب
الغربية عادل ضرة

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شهد اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، عرض عدة مواقف وحلها للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث صقر 49 للعام التدريبى 2019/2020 الذى تجريه محافظة الغربية بالتعاون مع قوات الدفاع الشعبى العسكرى.

وشهدت الجلسة، عرض نموذج محاكاة لتعرض المحافظة لزلزال بقوة 5.2 ريختر أدى إلى وقوع خسائر فى (الأرواح، المنشآت ، خسائر مادية وإتلاف فى الطرق، انفجار ماسورة مياه رئيسية، عطل فى محطة الكهرباء) وذلك فى نطاق "حى ثان طنطا ، مركز ومدينة طنطا، مركز كفر الزيات، مركز المحلة الكبرى، مركز بسيون، مركز سمنود".

وتم عرض تقرير عن الإجراءات التى تتخذها الأجهزة التنفيذية فى مواجهة الأزمة من قبل "إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، السكرتير العام للمحافظة، المتحدث الإعلامى، مديرية الصحة، هيئة الإسعاف بالغربية ، مديرية التضامن، مديرية الشباب والرياضة، مديرية التربية والتعليم ، المرور، الأوقاف، الكنيسة".

وأشاد محافظ الغربية بالدور الفعال لقوات الدفاع الشعبى فى دعم المحافظة فى التدريب العملى على مواجهة الأزمات والكوارث الذى يعد عنصراً أساسياً فى إنجاح مهمة مواجهة الكوارث عن طريق الاستفادة من المعطيات التى تخرج من التدريب والاستفادة منها فى مواجهة الكارثة على أرض الواقع، مؤكداً على استمرار التعاون للعمل على نقل خبرات مواجهة الأزمات والكوارث إلى التنفيذيين بالمحافظة وإثراء خبراتهم فى هذا المجال مما يساعد على سرعة التعامل مع الأزمة وتقليل أثارها السلبية.

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