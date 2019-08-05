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غرامات مالية فورية لاشغالات المقاهى بأحياء الإسكندرية خلال الحملات المسائية

الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:33 م
غرامات مالية فورية لاشغالات المقاهى بأحياء الإسكندرية خلال الحملات المسائية غرامات مالية فورية لاشغالات المقاهى
الاسكندرية - جاكلين منير

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شنت أحياء الإسكندرية حملات لإزالة اشغالات الطريق ، وذلك فى إطار التصدي لظاهرة الاشغالات والتعديات ،وتفعيلا لقرار المحافظ رقم 17 لسنة 2019.

وشن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع محرم بك تحت اشراف العميد فادي وديع رئيس حي وسط، كما أشار حى وسط فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة توجهت الي شوارع " محرم  بك ،الرصافة، المحكمة ، جرين ، عرفان،و بوالينو".
 
وتم خلال الحملة  تحصيل الغرامات الفورية المقررة من أصحاب المحال التجارية والمقاهي تطبيقا لقرار  المحافظ رقم 17 لسنة 2019، وإزالة جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها، وتهذيب الشوارع من الباعة الجائلين والفروشات.
 
وفى نفس السياق شنّ حي الجمرك برئاسة المهندسة سحر شعبان حملة مسائية لفرض الإنضباط بشوارع المنشية والجمرك وفرض الإلتزام بين البائعين وتوسعة الشارع ورفع جميع الإشغالات بالمنطقة والتحفظ على المخالفات وإيداعها ديوان عام الحي.
 
وتوجهت الحملة الى  شوارع؛ 26 يوليو وإسماعيل صبري وفرنسا والسيد كُريم ، وإزالة التعديات بها، ورفع كافة الإشغالات التي تتعدى على حرم الطريق وإنذارها بعدم تكرار المخالفة.
 
 
 
 

 


الاسكندرية

حى وسط

حى الجمرك

عقوبة اشغال الطريق

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