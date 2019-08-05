غرامات مالية فورية لاشغالات المقاهى بأحياء الإسكندرية خلال الحملات المسائية

وشن حى وسط الإسكندرية حملة مكبرة لإزالة الاشغالات والتعديات من شوارع محرم بك تحت اشراف العميد فادي وديع رئيس حي وسط، كما أشار حى وسط فى بيان له اليوم، إلى أن الحملة توجهت الي شوارع " محرم بك ،الرصافة، المحكمة ، جرين ، عرفان،و بوالينو".

وتم خلال الحملة تحصيل الغرامات الفورية المقررة من أصحاب المحال التجارية والمقاهي تطبيقا لقرار المحافظ رقم 17 لسنة 2019، وإزالة جميع الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها، وتهذيب الشوارع من الباعة الجائلين والفروشات.