ضبط 750 كيلو رنجة فاسدة وملح يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك بالغربية

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالغربية، من ضبط نصف طن ملح طعام يشتبه في عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى، و250كيلو رنجة فاسدة غير صالحه للاستهلاك الأدمى، داخل مصنع رنجة بدون ترخيص بقرية كفر النصارية مركز كفر الزيات.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين، بضبط مصنع رنجة بدون ترخيص ملك "احمد.م.ا" 44سنة وعثر بداخل المصنع على 500كيلو ملح طعام يشتبه فى عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمي، و250كيلو رنجة غير صالحة للاستهلاك الأدمى، تحرر المحضر 22616جنح مركز كفر الزيات، وتولت النيابة التحقيق.