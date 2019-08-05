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ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين فى مزارع ريف حماة بسوريا

الإثنين، 05 أغسطس 2019 08:00 م
ضبط شبكة أنفاق وتحصينات للإرهابيين فى مزارع ريف حماة بسوريا سوريا
أ ش أ

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 عثرت وحدات الجيش السوري على شبكة أنفاق وتحصينات هندسية خلال تمشيطها الأراضي الزراعية التابعة لقرية حصرايا بريف حماة الشمالي الغربي كانت التنظيمات الإرهابية تستخدمها في التنقل وتخزين أسلحتها وذخيرتها ومنطلقا لاعتداءاتها على المناطق الآمنة ونقاط الجيش قبل دحرها منها.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الاثنين - أن عناصر الهندسة في الجيش يواصلون عملهم في تمشيط أوكار الإرهابيين وأماكن تحصنهم في القرى والمزارع التي حررها الجيش السوري مؤخرا من الإرهاب بريف حماة الشمالي الغربي وضبطوا شبكة من الأنفاق والتحصينات في مزارع حصرايا شمال شرق قريتي الجبين وتل ملح محفورة بمعدات تركية وعثروا بداخلها على كميات من الذخائر والقذائف المتنوعة.
 
وبين أحد عناصر الهندسة أن حفر الأنفاق تم بمعدات حديثة لإقامة التحصينات والدشم والخنادق ووجد هذا الأسلوب من خلال أعمال التمشيط في مناطق متعددة مثل الغوطة الشرقية والمنطقة الجنوبية التي حررها الجيش من براثن التنظيمات الإرهابية .

سوريا

ريف حماة

حفر الأنفاق

الإرهابيين

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