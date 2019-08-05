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ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى مطعمين وهايبر بالزقازيق

الإثنين، 05 أغسطس 2019 09:10 م
ضبط ربع طن لحوم ودواجن مجهولة المصدر فى مطعمين وهايبر بالزقازيق حملة مديرية تموين الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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ضبطت مديرية التموين بالشرقية، بإشراف فايزة عبد الرحمن، وكيل الوزارة، 250 كيلو لحوم و دواجن ولحوم مصنعة مجهولة المصدر، ذلك بمطعمين معروفين وهابير ماركت بالزقازيق .

شنت حملة مكبرة، بإشراف إبراهيم الحارون وكيل المديرية، وبرئاسة جمال زيدان مدير إدارة الرقابة التموينية، بالاشتراك مع لجنة الطب البيطري بالشرقية برئاسة الدكتور أشرف حجازي مدير عام إدارة المجازر، حيث أسفرت عن المحضر رقم 1233 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ مركز شرطة ثان الزقازيق ضد صاحب مطعم للمشويات  وذلك  لحيازتة كمية 93 كيلو من اللحوم وصدور دواجن غير مدون عليها اي بيانات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة علي مصدرها.

وحرر المحضر رقم 1234  لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ ثان الزقازيق ضد صاحب مطعم للمشويات، وذلك لحيازته لاستخدامه لحوم مفرومة ودواجن ومخ مجمد غير مدون عليها أي بيانات تدل علي مصدرها وغير مدون عليها تواريخ خاصة بالصلاحية، وقد تم التحفظ علي كمية من اللحوم المفرومة مقدارها 142 كيلو علي ذمة القضية ، كما تحرر القضية رقم 1005 لسنة 2019 جنح أمن دولة طوارئ اول الزقازيق ضد صاحب هايبر، وذلك لحيازته وعرضه للبيع كميه من الدهون والسجق المصنع مجهولة المصدر وغير مدون عليها آى بيانات تدل علي مصدرها ولا توجد عليها آى تواريخ للصلاحية. 

 


لحوم مجهولة المصدر

الشرقية

تموين الشرقية

مطاعم الشرقية

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