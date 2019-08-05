"صحة أسوان" تعدم 800 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة على الأسواق

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام إدارة الحميات، أن الحملة أسفرت عن إعدام عدد 800 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين لحوم ومنتجات ألبان وغير صالحة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الحملة أسفرت أيضا عن المرور على 17 منشأة غذائية أكثرها أماكن بيع وتداول اللحوم والمجمدات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتم سحب 17 عينة أرسلت للمعمل للتحليل.

وأشار إلى أنه تم تحرير مذكرتين غلق إدارى لعدم استيفاء الاشتراطات ووجود خطر داهم على الصحة، وتم تحرير 22 محضر قرار 96 لسنة 67 ، وتم تحرير 17 محضر قرار 97 لسنة 67.