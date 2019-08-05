سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:49 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

"صحة أسوان" تعدم 800 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة على الأسواق

الإثنين، 05 أغسطس 2019 09:55 م
"صحة أسوان" تعدم 800 كيلو مواد غذائية غير صالحة خلال حملة على الأسواق مواد غذائية غير صالحة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بأسوان، حملة تفتيشية على أماكن تداول الأغذية بمركز أسوان ومركز كوم امبو، بالاشتراك مع مكتب مراقبة الأغذية بأسوان ومكتب مراقبة الأغذية بكوم أمبو، فى إخطار جهود مديرية الصحة بأسوان في مجال مراقبة الأغذية ومنع تداول الأغذية الفاسدة والغير صالحة.

وأكد الدكتور مصطفى أبو المجد، مدير عام إدارة الحميات، أن الحملة أسفرت عن إعدام عدد 800 كيلو مواد غذائية مختلفة ما بين لحوم ومنتجات ألبان وغير صالحة.

وأضاف الدكتور أبو المجد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع "، أن الحملة أسفرت أيضا عن المرور على 17 منشأة غذائية أكثرها أماكن بيع وتداول اللحوم والمجمدات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وتم سحب 17 عينة أرسلت للمعمل للتحليل.

وأشار إلى أنه تم تحرير مذكرتين غلق إدارى لعدم استيفاء الاشتراطات ووجود خطر داهم على الصحة، وتم تحرير 22 محضر قرار 96 لسنة 67 ، وتم تحرير 17 محضر قرار 97 لسنة 67.

 

 


الصحة

حملات

مواد غذائية

اسوان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة