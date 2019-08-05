"رويترز " : الحرب التجارية بين واشنطن وبكين تهز أسواق الخليج

رويترز

تراجعت أسواق الأسهم الخليجية اليوم الاثنين، في حين مُنيت قطر بأكبر خسارة يومين في أكثر من عامين مع تجدد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين مما أدى لاتجاه المستثمرين إلى الأصول الأكثر أمانا ، كما يسيل المستثمرون مراكزهم قبل عطلة عيد الأضحى التي تبدأ يوم الأحد.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، الأسبوع الماضي بفرض رسوم نسبتها 10% على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار، وتوعدت الصين بالرد لتزيد من المخاوف المرتبطة بالاقتصاد العالمي الذي تظهر عليه بالفعل علامات التباطؤ ، وأدت الخطوة، التي قد تكبح الطلب على الخام، إلى تراجع أسعار النفط لتقدم سببا جديدا للقلق في أسواق الشرق الأوسط التي تعتمد على النفط.

وقال فراجيش بانداري مدير محافظ لدى المال كابيتال "انتقام الصين من خلال وقف بعض الواردات من الولايات المتحدة والسماح بنزول اليوان مقابل الدولار يؤثر على الأسواق في أنحاء العالم. وعادة ما ترتبط أسهم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أكثر بالأسواق العالمية في أوقات التحركات الحادة.

"بالنسبة للشرق الأوسط، يمثل تراجع أسعار الخام عاملا سلبيا آخر" ، وتابع "ليس مفاجئا أن يسحب المستثمرون أموالا قبل عطلة العيد الطويلة" ، وتضرر المؤشر السعودي الرئيسي من خيبة الأمل إزاء نتائج أعمال بعض الشركات، ونزل 1.1% مع تراجع أسهم جميع البنوك.

وفقد سهم البنك السعودي الفرنسي 3.6 % بعد تراجع أرباحه في الربع الثاني 4.4 %، وهو ما عزاه البنك إلى ارتفاع مخصصات الزكاة.

وانخفض سهم ولاء للتأمين التعاوني 6.1 % بعدما تكبدت الشركة خسارة قبل الزكاة في الربع الثاني، وخسر سهم مجموعة سيرا القابضة 2.7 % بعدما أعلنت الشركة هبوط الأرباح 35.9 % خلال نفس الفترة.

وهبط مؤشر سوق الأسهم القطرية 4.2 % مسجلا أكبر خسارة يومية منذ الخامس من يونيو 2017، مبددا مكاسبه خلال العام بعد أن مني بالخسارة للجلسة الخامسة على التوالي.

وشكلت الأسهم القيادية أكبر ضغط على المؤشر، إذ نزل سهم بنك قطر الوطني 6% وصناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات 5.8 %.

وهبط سهم شركة الخليج الدولية للخدمات 9.7 % بعدما أعلنت الشركة التي تقدم خدمات الحفر انخفاض أرباح النصف الأول من العام نحو 15 %.

وفقد مؤشر دبي 2%، تحت ضغط شديد من الأسهم العقارية والمالية، وتراجع سهم بنك دبي الإسلامي 2.1 % وإعمار العقارية 3.3 %.

وأعلنت إعمار العقارية تراجع أرباح الربع الثاني 7.4 % إلى 1.37 مليار درهم (373 مليون دولار)، وجاءت أقل من توقعات المجموعة المالية هيرميس البالغة 1.55 مليار درهم.

ونشرت رويترز اليوم نقلا عن سافيلز للاستشارات العقارية القول إن أسعار العقارات السكنية الفاخرة في دبي انخفضت 1.9 % في النصف الأول من العام بسبب فائض المعروض.

ويشهد سوق العقارات في دبي انكماشا مطردا منذ منتصف عام 2014 بسبب فتور إقبال المستثمرين الأجانب.

وفي أبوظبي، نزل المؤشر 1.9 %، وهبط سهم بنك أبوظبي الأول 2.2 %، بينما فقد سهم مجموعة اتصالات 2.6 %.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.1 %، وخسر سهم القلعة القابضة 4.3 %.



وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:

- السعودية.. نزل المؤشر 1.1 بالمئة إلى 8465 نقطة.

- أبوظبي.. هبط المؤشر 1.9 بالمئة إلى 5083 نقطة.

- دبي.. تراجع المؤشر اثنين بالمئة إلى 2800 نقطة.

- قطر.. انخفض المؤشر 4.2 بالمئة إلى 9925 نقطة.

- مصر.. نزل المؤشر 0.1 بالمئة إلى 13599 نقطة.

- البحرين.. انخفض المؤشر 0.3 إلى 1545 نقطة.

- سلطنة عمان.. زاد المؤشر 0.2 بالمئة إلى 3789 نقطة.

- الكويت.. استقر المؤشر عند 6727 نقطة.