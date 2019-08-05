رفع مخلفات وأنقاض نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء "طريق الكباش" بالأقصر

وأكد رئيس مدينة الأقصر ،أن مجلس المدينة يتحرك بكل جدية في سبيل الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع مستوى النظافة والتطوير ورفع كفاءة منطقة نجع أبو عصبة وخلق بيئة نظيفة جميلة متطورة.

وكانت قد عقدت لجنة صرف التعويضات الخاصة للشاغلين من أهالى نجع أبوعصبة بطريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، إجتماع أقرت فيه زيادة قيمة التعويضات المستحقة للشاغلين المقررة لهم من قبل، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستجابة السريعة للمواطنين، بعد تقدم العديد من الأهالى بطلبات لزيادة قيمة تلك التعويضات، وقالت محافظة الأقصر إن اللجنة قامت بمراجعة موقف تعويضات جميع الشاغلين لنجع أبوعصبة، واستقرت اللجنة على إضافة الزيادات الجديدة على مبلغ التعويض المقدر سابقا من اللجنة لكافة الشاغلين، وتقدمت اللجنة بالشكر لكل المواطنين الشاغلين الذين تقدموا لصرف المبالغ المستحقة لهم، كما أهابت المحافظة بكافة الشاغلين ممن لم يتقدموا حتى الآن بسرعة التقدم برقم الحساب لإنجاز أعمال اللجنة المنعقدة بخصوص هذا الشأن.



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (1)



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (2)



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (3)



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (4)



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (5)



بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (6)