سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:54 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

رفع مخلفات وأنقاض نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء "طريق الكباش" بالأقصر

الإثنين، 05 أغسطس 2019 07:42 م
رفع مخلفات وأنقاض نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء "طريق الكباش" بالأقصر رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، إنطلاق أعمال رفع المخلفات ونواتج تطهير أنقاض نجع أبو عصبة، من خلال حملة نظافة مكبرة نظمتها رئاسة حي شمال بقيادة أحمد زين العابدين، رئيس الحى، وفتحي يوسف حسن، مدير حملة المعدات على امتداد طريق الكباش بمنطقة نجع أبو عصبة بالأقصر، تحت إشراف المهندس حاتم جابر عبد الحارث سكرتير عام المدينة.

وأكد رئيس مدينة الأقصر ،أن مجلس المدينة يتحرك بكل جدية في سبيل الإرتقاء بمنظومة النظافة ورفع كافة المخلفات ونقلها للمقالب العمومية تنفيذا لتكليفات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر برفع مستوى النظافة والتطوير ورفع كفاءة منطقة نجع أبو عصبة وخلق بيئة نظيفة جميلة متطورة.

وكانت قد عقدت لجنة صرف التعويضات الخاصة للشاغلين من أهالى نجع أبوعصبة بطريق الكباش الفرعونى بمحافظة الأقصر، إجتماع أقرت فيه زيادة قيمة التعويضات المستحقة للشاغلين المقررة لهم من قبل، وذلك فى إطار حرص الدولة على الاستجابة السريعة للمواطنين، بعد تقدم العديد من الأهالى بطلبات لزيادة قيمة تلك التعويضات، وقالت محافظة الأقصر إن اللجنة قامت بمراجعة موقف تعويضات جميع الشاغلين لنجع أبوعصبة، واستقرت اللجنة على إضافة الزيادات الجديدة على مبلغ التعويض المقدر سابقا من اللجنة لكافة الشاغلين، وتقدمت اللجنة بالشكر لكل المواطنين الشاغلين الذين تقدموا لصرف المبالغ المستحقة لهم، كما أهابت المحافظة بكافة الشاغلين ممن لم يتقدموا حتى الآن بسرعة التقدم برقم الحساب لإنجاز أعمال اللجنة المنعقدة بخصوص هذا الشأن.

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (1)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (1)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (2)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (2)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (3)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (3)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (4)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (4)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (5)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (5)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (6)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (6)

 

بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (7)
بدء رفع المخلفات وأنقاض منطقة نجع أبو عصبة لإستكمال إحياء طريق الكباش بالأقصر (7

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

طريق الكباش الفرعوني

وزارة الاثر

تنشيط السياحة بالاقصر

رفع انقاض منازل بطريق الكباش

خطة تطوير طريق الكباش

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الأقصر يبحث تنفيذ تعويضات منطقة نجع أبو عصبة مع هيئة المساحة

الأحد، 02 يونيو 2019 04:34 م

الحكومة تكشف حقيقة شائعة تهجير أهالى منطقة نجع أبو عصبة بالأقصر دون التعويض

الأحد، 02 يونيو 2019 12:39 م

أطقم فنية لصيانة خطوط الكهرباء والمياه المتضررة من إزالة نجع أبو عصبة بالأقصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 11:28 م

كل ما تريد معرفته عن قرار إزالة نجع أبو عصبة لدعم مشروع طريق الكباش بالأقصر

الأربعاء، 29 مايو 2019 12:50 م

وزير الآثار من معبد الأقصر: أنهينا 90% من طريق الكباش هندسياً ولن نقول انتهى إلا بتعويض أهالى نجع أبو عصبة وبناء كنيسة إنجيلية جديدة ومبان خدمية للكنيسة العذراء.. ويؤكد: نجهز لاكتشاف أثرى بالبر الغربى

الأحد، 05 أغسطس 2018 01:21 ص

صور.. العمال يواصلون تجهيز أسوار طريق الكباش بالأقصر.. الانتهاء من تغيير مسارات الصرف الصحى.. زرع 600 شتلة وتقليم 150 شجرة بمحيط الكرنك..والمحافظ: الانتهاء من مقايسات منازل نجع أبو عصبة وتعويض الأهالى

الأربعاء، 14 فبراير 2018 04:01 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة