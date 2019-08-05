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رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يتبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام

الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:29 م
رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة يتبرع بمليون جنيه لمعهد الأورام أحمد أبو هشيمة
كتب محمد شرقاوى

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تبرع رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بمليون جنيه لصالح معهد الأورام لإعادة ترميمه، بعد واقعة حادث انفجار سيارة مفخخة أمام المعهد.
 
ومن جانبها، قررت وزارة التضامن الاجتماعى قررت صرف التعويضات لشهداء ومصابي الحادث الإرهابى الذى وقع أمام المعهد القومي للأورام؛ حيث قرر رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفي مدبولي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل شهيد، و100 ألف جنيه للمصاب بعجز كلي و50 ألف جنيه لمن يتطلب علاجه مدة طويلة بالمستشفى، و5 آلاف جنيه لمن يمكث 72 ساعة في المستشفى.
 
وكانت وزارة الداخلية، أفادت أن انفجار معهد الأورام ، جاء نتيجة تصادم إحدى السيارات بمنطقة القصر العينى بمجموعة من السيارات أمام معهد الأورام والذى تبين من الفحص المبدئى، وجود كمية من المتفجرات بالسيارة المتسببة فى الحادث وأنها كانت تسير عكس الاتجاه
 
انفجار معهد الأورام دفع الأجهزة المعنية للانتقال لموقع الحادث للوقوف على أسبابه وإجراء الفحص والتحرى وجمع المعلومات، حيث توصلت لتحديد السيارة المتسببة فى الحادث وتحديد خط سيرها، حيث تبين أنها إحدى السيارات المبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر.
 

احمد ابو هشيمة

معهد الاورام

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