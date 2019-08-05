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تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.1% بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات

الإثنين، 05 أغسطس 2019 03:17 م
تراجع الأسهم السعودية بنسبة 1.1% بختام التعاملات بضغوط هبوط شبه جماعى للقطاعات بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.07% خاسرا 91.84 نقطة ليغلق عند مستوى 8465.25 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 0.09% خاسرا 3.23 نقطة ليغلق عند مستوى 3763.59 نقطة.
  
وبلغ حجم التداول فى بورصة السعودية بختام التعاملات 116.2 مليون سهم بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسهم 44 شركة، فيما تراجعت 132 شركة. 
 
وتراجع 16 قطاعا بسوق السعودية على رأسها قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 3.76%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.66%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.64%، تلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.22%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.20%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.91%.
 
وجاء سهم "أميانتيت" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بنمو نسبته 3.57%، ثم ساسكو بنسبة 3.43%، ثم متلايف إيه أى جى العربى بنسبة 2.22%، فيما تصدر سهم "رعاية" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 7.69% ثم ولاء بنسبة 6.13%، ثم باتك بنسبة 4.62%.

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