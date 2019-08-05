انخفاض عجز ميزانية البحرين فى النصف الأول من 2019

رويترز

قالت البحرين اليوم الاثنين إنها قلصت العجز في ميزانيتها إلى 404 ملايين دينار بحريني (1.07 مليار دولار) في النصف الأول من 2019، مقارنة مع 650 مليون دينار في الفترة ذاتها قبل عام.

ونقلت وكالة أنباء البحرين عن بيان لوزارة المالية والاقتصاد الوطني قولها إن المملكة تسير بخطى أسرع كثيرا من الإطار الزمني المتوقع لخفض العجز.

وأعلنت البحرين، العام الماضي خطة لإصلاح ماليتها العامة المثقلة بالديون وذلك بعدما حصلت على تعهد خليجي بدعم قدره عشرة مليارات دولار. وتستهدف البحرين التخلص من عجز الموازنة بحلول عام 2022.