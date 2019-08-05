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العراق: تدمير 12 وكرا تابعا لتنظيم داعش فى محافظة نينوى

الإثنين، 05 أغسطس 2019 06:00 م
العراق: تدمير 12 وكرا تابعا لتنظيم داعش فى محافظة نينوى الجيش العراقى
أ ش أ

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 دمرت قوات الحشد الشعبي العراقي، 12 وكرا تابعا لتنظيم داعش الإرهابي جنوب وغرب مدينة الموصل، وذلك ضمن عمليات إرادة النصر بمحافظة نينوي.
 
وأوضحت القوات - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الاثنين - أن قطعات قيادة عمليات الحشد الشعبي في نينوي تمكنت من تدمير 5 أوكار تابعة لـ (داعش) في جبال بادوش شمال غرب مدينة الموصل، فضلا عن تدمير 7 أوكار أخرى جنوب الموصل.
 
يشار إلى أن قيادة العمليات المشتركة العراقية أعلنت، في وقت سابق اليوم، انطلاق المرحلة الثالثة من عملية "إرادة النصر"؛ لمداهمة وتفتيش وتطهير مناطق ديالي ومناطق في جنوب نينوي؛ للقضاء على فلول تنظيم (داعش) الإرهابي وإنهاء تهديده.
 

العراق

داعش الإرهابي

نينوي

الموصل

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