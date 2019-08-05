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"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تبحث إشهار 3 مراكز شباب جديدة

الإثنين، 05 أغسطس 2019 09:06 م
"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تبحث إشهار 3 مراكز شباب جديدة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية
الإسكندرية- جاكلين منير

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أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، عن افتتاح 3 مراكز للشباب جديدة بالإسكندرية، وهى مركز شباب خورشيد، مركز شباب الفضالى، مركز شباب المنتزه، بعد الانتهاء من إجراءات الاشهار.

وأشار بيان صادر من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، إلى أن الدكتورة صفاء الشريف، قد عقدت اجتماع مساء اليوم، بأعضاء مجالس إدارات مراكز شباب كلا من مركز شباب خورشيد تحت التأسيس، مركز شباب الفضالى تحت التأسيس، مركز شباب المنتزه تحت التأسيس.

حيث تضمن الاجتماع بحث سبل إنهاء إجراءات الاشهار لتلك المراكز، ووعدت وكيل الوزارة بحل جميع المشكلات والمعوقات التى تعوق إنهاء إجراءات الاشهار، كما تتطرق الاجتماع إلى المشكلات التى تواجه الهيئات الرياضية والشبابية بدائرة المنتزه ووعدت أيضا ببحثها وحلها فى أقرب وقت.

وفى نفس السياق قامت اليوم الاثنين، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة، بزيارة مفاجئة لمركز شباب سموحة لمتابعة الأعمال الانشائية الجارية داخل المركز، وكذالك رفع كفاءة صالة الألعاب المتعددة وأعمال مدرجات الخاصة بملعب الكرة، وأعمال رفع كفاءة الصالة، ورافقها اثناء الزيارة محمد مسعود مدير الإدارة العامة للشباب، وكان فى استقبالها عبد العزيز عوض مدير المركز.

 


 

 
 
 

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