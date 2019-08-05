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السودان: برنامج حكومي لمعالجة أزمة المواصلات في الخرطوم

الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:00 م
السودان: برنامج حكومي لمعالجة أزمة المواصلات في الخرطوم السودان
أ ش أ

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دشنت وزارة البنى التحتية والمواصلات السودانية ومحلية الخرطوم، برنامجًا عاجلًا لمعالجة أزمة المواصلات في العاصمة السودانية.
 
وقال معتمد الخرطوم اللواء الركن صبري بشرى الشاذلي - في بيان اليوم الاثنين -: "إنه سيتم توزيع عدد من الحافلات في مختلف محليات الولاية، حيث أن هذا البرنامج يستهدف تسيير عدد من الحافلات الإضافية، كإسناد لوسائل النقل الأخرى، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات من أجل تفعيل عمل وسائل النقل ذات السعات الكبيرة لنقل أكبر عدد من الركاب من مركز الخرطوم للمحليات؛ لتخفيف الضغط على وسط الخرطوم".
 
وأكد اتخاذ حزمة أخرى من التدابير بتنظيم حركة المرور داخل وخارج المواقف والمحطات، سيتم تنفيذها بالتنسيق مع وزارة البنى التحتية والمواصلات خلال الأيام القليلة المقبلة.

السودان

صبري بشرى الشاذلي

المواصلات

حركة المرور

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