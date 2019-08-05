سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:16 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السعودية تدين حادث "معهد الأورام" وتؤكد تضامنها مع مصر فى محاربة الإرهاب

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:18 م
السعودية تدين حادث "معهد الأورام" وتؤكد تضامنها مع مصر فى محاربة الإرهاب الملك سلمان
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 أدانت المملكة العربية السعودية، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط القصر العيني بالقاهرة، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.
 
وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في القاهرة.. 
 
وقدم المسؤول العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء .. مؤكدًا - في ختام تصريحه - وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.

المملكة العربية السعودية

القصر العيني

محاربة الإرهاب

الشعب المصري

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة