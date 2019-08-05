السعودية تدين حادث "معهد الأورام" وتؤكد تضامنها مع مصر فى محاربة الإرهاب

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أدانت المملكة العربية السعودية، الحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط القصر العيني بالقاهرة، مؤكدة وقوفها وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.

وأعرب مصدر مسؤول بوزارة الخارجية السعودية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - عن إدانة المملكة واستنكارها للحادث الإرهابي الذي وقع بمحيط منطقة القصر العيني في القاهرة..

وقدم المسؤول العزاء والمواساة لذوي الضحايا وللحكومة والشعب المصري، متمنيًا للمصابين سرعة الشفاء .. مؤكدًا - في ختام تصريحه - وقوف المملكة العربية السعودية وتضامنها مع مصر في محاربة الإرهاب بكافة أشكاله وصوره أيًا كان مصدره.