سوبر كورة
Ads
الإثنين، 05 أغسطس 2019 11:14 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الجيش اليمنى يفجر مخزن أسلحة للميليشيا بصعدة شمال اليمن

الإثنين، 05 أغسطس 2019 10:00 م
الجيش اليمنى يفجر مخزن أسلحة للميليشيا بصعدة شمال اليمن الجيش اليمنى
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 استهدفت قوات الجيش اليمني مسنودة بالتحالف العربي، اليوم الاثنين، مخزن أسلحة لميليشيا الحوثي في محافظة صعدة شمال البلاد.
 
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن قوات الجيش تمكنت من تفجير مخزن أسلحة استراتيجي في جبال "الجلحه"، لميليشيا الحوثي في منطقة آل ثابت بمديرية قطابر شمال المحافظة كانت تتخذه الميليشيا مركزاً لتموين عناصرها واطلاق الصواريخ الحرارية والمدفعية المتوسطة على المناطق السكانية. 
 
كما أسفرت العملية عن مصرع وإصابة العشرات من عناصر ميليشيا الحوثي ، وخسائر كبيرة في العتاد.

الجيش اليمنى

التحالف العربي

ميليشيا الحوثي

الصواريخ الحرارية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ما هو سعر الفائدة "الليبور" وما تفاصيل "فضيحة التلاعب"؟

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

ساديو ماني يعود إلى ليفربول عقب انتهاء العطلة الصيفية.. فيديو

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

كواكب ستظهر فى السماء خلال شهر أغسطس.. تعرف عليها

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

أصالة تطرح ألبومها الجديد "فى قربك" الخميس المقبل

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

محمد صلاح يرحب بحارس ليفربول الجديد

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

الأرجنتينى دياز المُرشح الأول لقيادة الزمالك في حالة تقليل المساعدين

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

هدف من "نص الملعب" يخطف الأضواء فى الدوري الأيرلندي.. فيديو

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

نورى عالبحر.. ألوان أزياء عصرية لإطلالة الساحل فى أغسطس

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

إنفانتينو يهنئ النادى الأهلي بالحصول على بطولة الدورى

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

البنك المركزى: البنوك إجازة 3 أيام فى عيد الأضحى المبارك اعتبارا من الأحد

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

لحجاج بيت الله الحرام.. إرشادات مهمة لتجنب الإصابة بالإجهاد الحرارى

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

دراسة: التطعيمات ليس لها دور فى زيادة خطر التصلب المتعدد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة