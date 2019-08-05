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البورصة: تغطية الطرح العام لشركة فورى 30 مرة ليبلغ 1.1 مليار سهم

الإثنين، 05 أغسطس 2019 03:36 م
البورصة: تغطية الطرح العام لشركة فورى 30 مرة ليبلغ 1.1 مليار سهم البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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أعلنت إدارة البورصة المصرية، أن إجمالي كميات أوامر الشراء (الكمية المبدئية) المسجلة بسوق الصفقات الخاصة لشركة فورى لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بلغت 1.1 مليار سهم، ليبلغ إجمالى تغطية الطرح العام 30 مرة تقريبا.
 
وكانت المجموعة المالية هيرميس، قد أعلنت عن تغطية الطرح الخاص لشركة فورى للخدمات المصرفية وخدمات الدفع الإلكترونى، 15.9 مرة بسعر 6.46 جنيه للسهم، على أن يتم إغلاق الطرح العام يوم 5 أغسطس الجارى، على أن تبدأ التداول يوم 8 أغسطس.
 
ويشمل طرح شركة فورى عدد  254.629 مليون سهم من أسهمها تمثل 36% من رأسمال الشركة فى البورصة عند 6.46 جنيه للسهم، وتتولى المجموعة المالية هيرميس ترتيب طرح فوري، فيما ينتهى وتبلغ عدد الأسهم المراد بيعها بالطرح العام نحو 35 مليون سهم.
 
ويبلغ رأسمال شركة فورى 353.652 مليون جنيه (21.37 مليون دولار) موزعًا على 707.304 مليون سهم بقيمة اسمية 0.50 جنيه للسهم.

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