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إيداع 484 مليون ريال فى حسابات المستفيدين من برنامج حافز

الإثنين، 05 أغسطس 2019 05:14 م
إيداع 484 مليون ريال فى حسابات المستفيدين من برنامج حافز البحث عن عمل
كتبت – هناء أبو العز

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أودع صندوق تنمية الموارد البشرية السعودى، "هدف" أكثر من 484 مليون ريال، في الحسابات البنكية لأكثر من 312 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامجي حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر يوليو 2019 .

وكشف "هدف"، فى تصريحات نقلتها صحيفة "الخليج" أن عدد المستفيدين من حافز البحث عن عمل بلغ 164,950 مستفيدًا ومستفيدة، بينما بلغت أعداد المستفيدين من برنامج حافز صعوبة الحصول على عمل 147,452 مستفيدًا ومستفيدة، مبينًا أن عدد من التحقوا بسوق العمل بالقطاع الخاص من مستفيدي برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل لشهر يوليو، بلغ 1,336 مستفيدًا ومستفيدة منهم 739 أنثى و 597 ذكرًا.

ويقدم صندوق تنمية الموارد البشرية، برامج دعم تأهيل وتدريب، لمستفيدي ومستفيدات برنامجي حافز البحث عن عمل، وحافز صعوبة الحصول على عمل، بهدف تطوير مهاراتهم وقدراتهم، انطلاقًا من أهداف ورسالة الصندوق في تمكين أبناء وبنات الوطن من الالتحاق بسوق العمل والمشاركة في مسارات التنمية الوطنية الراهنة.

ودعمًا لتأهيل وتدريب القوى الوطنية من الجنسين، حرص “هدف” على إطلاق برامج محفزة للتوطين وكذلك عقد لقاءات وظيفية بالتعاون مع القطاع الخاص، في محافظات ومناطق متفرقة من المملكة، وذلك في سبيل دعم توظيف القوى الوطنية وفق بيئات عمل منتجة ومحفزة ومستقرة، لضمان مشاركتها في مختلف مسارات التنمية.

 

 


السعودية

برنامج حافز

البحث عن عمل

برنامج هدف

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