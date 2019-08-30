ضبط عصابة سرقة الدراجات النارية بالمحلة وبحوزتها سلاح 22 تذكرة هيروين

الغربية – عادل ضرة

تمكن ضباط مباحث قسم أول المحلة بمحافظة الغربية، باشراف اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة من ضبط تشكيل عصابي تخصص فى سرقة الدراجات النارية وبحوزتهم 22 تذكرة هيروين واعترفوا بسرقة 5 دراجات نارية وارشدوا عن مكان اخفائها.

تلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، اخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية، بتمكن الرائد محمد نصر رئيس مباحث قسم اول المحلة والقوة المرافقة له من ضبط تشكيلا عصابيا يضم 5 متهمين مسجلين جنائيا، تخصصوا فى سرقة الدراجات النارية، وعثر بحوزتهم على فرد خرطوش و22 تذكرة هيروين واعترفوا بسرقة 5 دراجات نارية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتهمين.