صور.. استمرار جهود رجال الإطفاء لإخماد حرائق غابات الأمازون

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

تستمر جهود رجال الإطفاء فى البرازيل، لإخماد حرائق الغابات فى الأمازون،وقبلت البرازيل عرضاً من بريطانيا بقيمة 10 ملايين جنيه إسترلينى (12 مليون دولار) كمساعدة لمكافحة الحرائق فى الأمازون.

ووفقا لشبكة "سى إن إن " على نسختها الإسبانية فإن البرازيل قبلت المساعدات البريطانية بعد يوم واحد من رفضها عروضا تقديم مساعدات بقيمة 20 مليون دولار لحرائق الأمازون التى وعدت بها قمة مجموعة السبع فى فرنسا.



جانب من محاولات الإخماد

كما أعلن رئيس وزراء كندا ، جاستن ترودو ، هذا الأسبوع أن بلاده ستقدم 15 مليون دولار ، بالإضافة إلى مضخات المياه ، لمساعدة المناطق المتضررة من الحريق.

من ناحية أخرى ، التزم الممثل ليوناردو دى كابريو ، من خلال منظمته البيئية لتحالف الأرض ، بمبلغ 5 ملايين دولار للمساعدة فى الحفاظ على غابات الأمازون المطيرة.



جهود رجال الإطفاء لإخماد حرائق غابات الأمازون



دخان كثيف



دخان ناتج عن الحرائق



سحب من الدخان



سحب من الدخان



محاولات إخماد الحرائق