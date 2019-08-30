حبس ترزي لانتحاله صفة شخصيات هامة بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قررت نيابة منيا القمح، بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، حبس ترزي لقيامه بالنصب علي عدد من الأهالي مقابل مبالغ مالية، وأنتحل صفة شخصيات هامة، أربعة أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو روءف، مدير المباحث الجنائية،يفيد بلاغا يفيد ورود معلومات سرية، للرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث مركز منيا القمح، عن قيام"محمد ع ش إ " 60 سنة ترزي ومقيم الصنافين، دائرة المركز، بقيامه بالنصب علي عدد من المواطنين مقابل مبالغ مالية،وتزوير محررات رسمية، وتمكنت مأمورية قداها الرائد محمد فؤاد، رئيس مباحث منيا القمح، من القبض عليه، وعثر بحوزته علي محررات مزورة، وتبين حيازته علي كارينهات مزورة بإسم شخصيات هامة في المحافظة، مستشارين وضباط وتم التحفظ عليه وعلي المضبوطات وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 31039 جنح منيا القمح لسنة 2019.