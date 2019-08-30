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المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 128 طن أرز مجهولة المصدر بمصر القديمة

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:00 ص
المعمل الكيماوى يحدد مصير متهم بحيازة 128 طن أرز مجهولة المصدر بمصر القديمة ارز-ارشيفيه
كتب سليم على

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أرسلت نيابة مصر القديمة الجزئية، عينة من 128 طن أرز مجهول المصدر وناقص الأوزان، تم ضبطها بحوزة صاحب شركة لتسويق المواد الغذائية بدائرة القسم، إلى المعمل الكيماوى بالقاهرة لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت تحقيقات النيابة، تمكن ضباط مباحث إدارة التموين والتجارة وبصحبتهم القوة المرافقة، بقيادة العميد محمد رجائى مدير الإدارة، من ضبط "س. ع"، 57 سنة، صاحب شركه لتسويق المواد الغذائية بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية (أرز) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وإعادة تعبئتها داخل عبوات ناقصة الوزن بمقدار 40 جرامًا فى الكيلو بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة وعثر بداخل الشركة على "128 طن أرز" داخل عبوات ناقصة الوزن، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

 

 

 

 


مباحث القاهرة

شرطة التموين

ارز مجهول المصدر

مصر القديمة

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