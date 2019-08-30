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التضامن: اليوم الجمعة وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:07 ص
التضامن: اليوم الجمعة وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية عودة حجاج بيت الله الحرام
كتب مدحت وهبة

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أعلنت وزارة التضامن الاجتماعى، موعد عودة آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية اليوم الجمعة، ليكتمل إجمالى حجاج الجمعيات إلى 12 ألف حاج بعد انتهاء مناسك الحج.

وكان أيمن عبد الموجود، رئيس بعثة حج وزارة التضامن الاجتماعى، أكد تفعيل لجان المطار ودعمها بأعضاء البعثة للتيسير على الحجيج، وسرعة إنهاء الإجراءات، كما تتابع غرفة العمليات التفويج مع تسخير كل الجهود لخدمة الحجيج، كما تجرى عمليات متابعة وزيارة للحالات المحجوزة بالمستشفيات لتلقى الرعاية الطبية والتأكد من تلقيها كل الخدمات اللازمة.


التضامن

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تفويج حجاج الجمعيات

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