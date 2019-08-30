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البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لهيرميس ومدينة نصر و"CIB"

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:00 ص
البورصة: ارتفاع رصيد شهادات الإيداع الدولية لهيرميس ومدينة نصر و"CIB" البورصة المصرية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى حول أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالي عن استنفاد شركتى أوراسكوم للاستثمار القابضة، وليسيكو مصر لسقف التحويل المتاح لإصدار شهادات.

وارتفع رصيد شهادات الإيداع الدولية، لشركات المجموعة المالية هيرميس إلى 178.754 مليون شهادة، مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 464.569 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 17.646 مليون شهادة.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات؛ بالم هيلز للتعمير عند 719.399 مليون شهادة، السويس للأسمنت عند 42.774 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية – دومتى عند 61.210 مليون شهادة، إيديتا للصناعات الغذائية إلى 78.468 مليون شهادة، نعيم القابضة إلى 82.018 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية إلى 304.894 مليون شهادة.

كما استقر رصيد شهادات إيداع جى بى أوتو عند 276.472 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 168.559 مليون شهادة، حديد عز عند 115.955 مليون شهادة، البويات والصناعات الكيماوية - باكين عند 3.523 مليون شهادة، عامر جروب عند 301.090 مليون شهادة.

 


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