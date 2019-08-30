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اخلاء سبيل طبيب لقيامه بتهشيم زجاج سيارات أسفل منزله بالشرقية

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:00 ص
اخلاء سبيل طبيب لقيامه بتهشيم زجاج سيارات أسفل منزله بالشرقية محكمة - أرشيفية
الشرقية – فتحية الديب

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قررت نيابة ههيا بالشرقية،بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إخلاء سبيل طبيب ، علي خليفة إتهامه بتهشيم زجاج سيارات محامي أسفل منزله، بضمان محل وظيفته.

تلقي اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام ضباط مباحث ههيا، بالقبض علي الدكتور" ع س" إستشاري وطبيب بمستشفي ههيا العام، وذلك علي خلفية البلاغ المقدم ضده من " أحمد مهدي"  محامي، ومن طبيب أخر، لقيامه بتكسير زجاج سيارتهما أثناء تواجهما أسفل عقاره، وإتهمه مقدم البلاغ الأول بأنه تسبب في حدوث تلفيات في سيارته وأنها ليست المرة الأولي التي يقوم فيها بتهشيم زجاج أي سيارة يتم وضعها أسفل عقار، توجهت قوة من مباحث هههيا وقامت بضبطه لعرضه علي النيابة العامة في البلاغ المقدم ضده، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 14863 جنح المركز لسنة 2019

 

 


الشرقية

مركز شرطة ههيا

دكتور

تهشيم زجاج السيارات

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