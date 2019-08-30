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إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5 آلاف جنيه

الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:06 ص
إخلاء سبيل متهمين بنشر أخبار كاذبة بكفالة مالية 5 آلاف جنيه أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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 أمرت النيابة العامة، بإخلاء سبيل متهمين بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
 
وجهت النيابة للمتهمين كلا من: منصور وفا، و حسام محسن، ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.
 

إخلاء سبيل متهمين

انضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

النيابة العامة

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