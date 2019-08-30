أخبار × 24 ساعة.. "التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى.. والدراسة 21 سبتمبر

إعداد على عبد الرحمن

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

رئيس الوزراء يراجع موقف تقنين واسترداد أراضى الدولة مع المحافظين

غلق مؤقت لشارع السلام بالجبل الأخضر وكوبرى الفنجرى الجديد غدا الجمعة

الهجن المصرية تحقق 3 مراكز جديدة فى سباق ولى العهد بالسعودية

الصحة تحذر المواطنين من "دوائين " لعلاج الجهاز الهضمى ومضاد للحساسية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الحكومة تكشف حقيقة ردم حوض الـ 1000 فدان ببحيرة مريوط لنقل سوق "الحضرة"

الإسكان تنفى طرحها 93 ألف وحدة إسكان اجتماعي بمساحات 120 م2 فى 24 مدينة

"التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى..وتؤكد: الدراسة 21 سبتمبر

الحكومة تنفى 4 شائعات تتعلق بالصحة أبرزها تأجيل انطلاق التأمين الصحى الشامل

الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة

الصحة: نتحمل تكاليف تدريب الصيادلة على "كورسات" الصيدلة الإكلينيكية

مصر وكازاخستان يبحثان فتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية

الأعلى للجامعات يرفع تشكيل لجان الترقيات بالمجلس على الموقع الإلكترونى

التضامن :وصول خدمات مشروع "سكن كريم " لـ 70 ألف أسرة فقيرة

وفد من السكة الحديد يسافر روسيا لمتابعة تصنيع العربات الجديدة الـ1300

التعليم تعلن نتيجة امتحان القبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا

أولياء أمور مدارس خاصة يشتكون بيعها الزى المدرسى بمبالغ كبيرة