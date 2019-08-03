يبدأ سبتمبر المقبل.. ملامح النظام الجديد للدراسة بالصيدلة× 11 معلومة

وائل ربيعى

أعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، من خلال لجنة قطاع الصيدلة بالمجلس الأعلى للجامعات، بدء تطبيق النظام الجديد للدراسة بكليات الصيدلة على مستوى الجامعات المصرية سبتمبر المقبل، إذ يرصد "اليوم السابع"، أهم ملامح هذا النظام الجديد فى النقاط التالية:

1-يبدأ تطبيق النظام الجديد للدراسة بالصيدلة سبتمبر المقبل.

2-أن تكون درجة "بكالوريوس دكتور صيدلى" ( PharmD )هى الدرجة الجامعية الأولى المؤهلة لممارسة مهنة الصيدلة.

3-استبدال درجة بكالوريوس الصيدلة الحالية (B Pharm) بدرجة بكالوريوس دكتور الصيدلى (Pharm D).

4-تشمل خمس سنوات دراسية وسنة تدريب كاملة ( امتياز) فى مواقع العمل (5+1).

5-استبدال برنامج بكالوريوس الصيدلة (صيدلة إكلينيكية) الحالى ببرنامج بكالوريوس دكتور صيدلى ( صيدلة إكلينيكية).

6-أن تشمل السنة السادسة برنامج تدريبي شامل لسنة الامتياز فى أماكن التدريب المناسبة بنظام دوري (تناوبى) واضح ومدقق يشمل جدول زمنى محدد - مجالات التدريب- الإشراف -المتابعة -التقييم - التوثيق).

7-يشمل البرنامج الدراسى عدد من المقررات الاختيارية التى تساعد الطالب على التركيز فى المجالات التى يرغب فى التخصص بها بعد التخرج.

8-تتضمن الدراسة مشروع تخرج يتضمن مشروع بحثي تعليمي بإشراف مشترك بين الكلية وجهة التدريب.

9-إجراء اختبار قومى لخريجى هذه البرامج تمهيدا للحصول على ترخيص مزاولة مهنة الصيدلة ( Pre-Licensure Exam) بالتعاون مع وزارة الصحة عقب صدور التشريع اللازم.

10-الإعداد والتمهيد للتخصص المهنى أثناء المراحل النهائية لسنوات الدراسة من خلال المقررات الاختيارية والمشاريع والتدريب.

11-النظام الجديد يأتي لمواكبة التغيرات العالمية فى مجال التعليم الصيدلي ومراعاة نصوص الاتحاد الفدرالى الصيدلاني الدولي (FIP) ومنظمة الصحة العالمية واليونسكو.