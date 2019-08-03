سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 06:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية

السبت، 03 أغسطس 2019 05:45 م
وكيل الأزهر يعتمد حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
اعتمد الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم السبت، حركة ترقيات للعاملين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية 81، حيث شملت ترقية عدد 61989 موظف بالأزهر، بنسبة 64% من عدد الخاضعين لهذا القانون.
 
وتقدم وكيل الأزهر بالتهنئة لكل من حصلوا على الترقيات، متمنيًا لهم التوفيق والتقدم في خدمة مؤسسة الأزهر العريقة، وبذل مزيد من الجهد لرفع الكفاءة وتطوير الأداء، والاجتهاد في الحصول على درجات علمية أعلى تفيدهم في تطوير مهاراتهم وزيادة خبراتهم.
 
وقال الدكتور إسماعيل الحداد، الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر، إنه تقرر صرف المستحقات المالية للمستويات الوظيفية للذين تم ترقيتهم اعتبارًا من 1 يوليو 2019، مشددًا على ضرورة تطوير العمل من قبل العاملين بالأزهر وزيادة الإنتاج واستخدام الوسائل الحديثة في إنجاز المهام، وتحسين الأداء الوظيفي.
 
وأكّد الأستاذ زكريا يوسف، رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية، أن الترقيات شملت المستويات الوظيفية التخصصية والفنية والمكتبية والحرفية والخدمات المعاونة. وبلغ عدد الذين تم ترقيتهم في المجموعة التخصصية 6952، وفي المجموعة الفنية 10528، وفي المجموعة المكتبية 22955، وفي المجموعة الحرفية والخدمات المعاونة 21554.
 

الازهر الشريف

العاملين بالازهر

مشيخة رلازهر

وكيل الازهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة