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وزير التموين: من يملك سيارة يعمل عليها كمصدر رزق لن يتم حذفه من البطاقة

السبت، 03 أغسطس 2019 03:28 م
وزير التموين: من يملك سيارة يعمل عليها كمصدر رزق لن يتم حذفه من البطاقة بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

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أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية أنه يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية فى تنقية البطاقات.
 
وأضاف أن من لديه سيارة ويعمل عليها كمصدر رزق عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل تظلمه، قائلا:" من يثبت أنه يعمل على السيارة كمصدر رزق سيتم قبول تظلمه ولن يحذف من بطاقة التموين علشان عنده سيارة".
 
 
وأضاف الوزير: أن الوزارة أصبح لديها قاعدة بيانات متكاملة للمواطنين المستفيدين من الدعم بعد ربط قواعد البيانات حيث بلغت أعداد قواعد البيانات التى تم ربطها لـ37 قاعدة بيانات ونستهدف زيادتها لـ 50 قاعدة خلال الفترة المقبلة حتى تكون لدينا صورة واضحة للمجتمع.
 
 
 
 

وزير التموين

سيارات

تنقية بطاقات التموين

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