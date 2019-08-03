موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها إلقاء هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول سابق، وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه.. وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة 6 مساء..





ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول سابق، وآخرين، هما سكرتير محكمة الجمالية الجزئية، والمسئول عن الحفظ بذات المحكمة، وذلك لمحاولتهم الاستيلاء على أحد المبانى التاريخية المشيدة على أرض مساحتها 9000 م2 بمنطقة المعادى، وتبلغ قيمته السوقية حوالى 800 مليون جنيه.

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيقFilipe Nyusiورئيس حزب رينامو Ossufo Momade، الأول من أغسطس الجارى، على اتفاق الوقف النهائى للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التى اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.





قال المهندس خالد العطار نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم تحرير عقود نحو 11 حالة زواج إلكتروني، منذ إطلاق الخدمات الحكومية بمحافظة بورسعيد.

وأضاف العطار فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع، أن من بينهم حالات فى الكنيسة وأخرى على يد ماذون، كما أوضح إن توثيق الزواج إلكترونيا ليس له علاقه ببوابة الحكومة الرقمية فى بورسعيد، حيث يتم توثيق الزواج لحظيا عن طريق التابلت.

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية ان الدولة تعمل على توجيه الدعم للفئات الأولى بالرعاية أنه يتم استبعاد من ينطبق عليه مؤشرات العدالة الاجتماعية فى تنقية البطاقات.

وأضاف أن من لديه سيارة ويعمل عليها كمصدر رزق عليه التقدم بتظلم وبثبوت ذلك سيقبل تظلمه، قائلا:" من يثبت أنه يعمل على السيارة كمصدر رزق سيتم قبول تظلمه ولن يحذف من بطاقة التموين علشان عنده سيارة".





103 مليارات جنيه خصصتها الدولة لمبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مارس الماضى، وبلغت الاستثمارات 4 مليارات جنيه ضمن خطة الدولة لتنفيذ 1252 مشروعا تستفيد منها 624 قرية فى 16 محافظة لقرابة الـ 10 ملايين مواطن، وذلك فى إطار الاهتمام بهذه المبادرة.

شائعات كثيرة يتم تداولها على نطاق واسع حيث يعتقد الكثيرون أنها حقيقة ويرددونها بلا تحقق، ومن أكثر الفنانين الذين طالتهم هذه الشائعات الفنانة الجميلة الراحلة مديحة كامل التى حلت ذكرى ميلادها اليوم الموافق 3 أغسطس.





حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على إنشاء 71 شادر بجانب منافد الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية لتوفير منتجات اللحوم ويتم طرح اللحوم البرازيلى الطازج 110 جنيه والسودانى الطازج 85 جنيه للكيلو واللحوم المجمدة المستوردة بسعر 60 جنيه للكيلو واللحوم البلدية الطازجة بسعر 110 جنيه واللحوم الضأن السودانية المبردة بسعر 95 جنيه للكيلو وطرح الخراف الحية بسعر 62 جنيه للكيلو القائم .

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية ورئيس هيئة التأمين الصحى الشامل الجديدة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع نظام التأمين الصحى الشامل يوم بيوم، متابعًا: "الرئيس متابعنى فى كل جنيه عشان التأمين الصحى الجديد".





أكد وزير التموين والتجارة الداخلية، تقدم مواطن من محافطة المنوفية بحذف اسمه و3 من أفراد أسرته من منظومة دعم البطاقات التموينية نظرا لعدم استحقاقة الدعم، قائلا:" تقدمت له بالشكر"، مشيرا إلى أن تلك تعد المرة الأولى التى يتقدم فيها مواطن من تلقاء نفسه لإلغاء بطاقته التموينية.

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف سير المشروعات الخاصة بوزارة الآثار، في اجتماع عقده اليوم السبت ، بحضور وزير الآثار، واللواء عاطف مفتاح، المشرف العام على مشروعات المتحف الكبير، والدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، والعميد هشام سمير مساعد وزير الآثار لشئون المشروعات.

يستمر مكتب التنسيق التابع لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، فى تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية من التنسيق التى من المقرر أن تنتهى أعمالها مساء غد الأحد، ويتبقى حوالى 15 ألف طالبا من طلاب المرحلة الثانية البالغ عددهم الإجمالى ما يقرب من 2030 طالبا وطالبة.

قال اللواء عمرو لطفى الرئيس التنفيذى لبعثة الحج الرسمية أنه لا يوجد حالات لمفقودين أو تائهين بين صفوف الحجاج، بفضل غرف العمليات المتمركزة بمكة المكرمة والمدينة المنورة وكارت التعارف لدى كل حاج وتقنية "كيو آر كود" التى تتيح قراءة بيانات كل حاج كاملة.