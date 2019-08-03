سوبر كورة
Ads
السبت، 03 أغسطس 2019 06:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق

السبت، 03 أغسطس 2019 04:28 م
مصر ترحب باتفاق وقف الأعمال العدائية فى موزمبيق رئيس موزمبيق
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعربت جمهورية مصر العربية، فى بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم السبت، عن ترحيبها بتوقيع رئيس جمهورية موزمبيقFilipe Nyusiورئيس حزب رينامو Ossufo Momade،  الأول من أغسطس الجارى، على اتفاق الوقف النهائى للأعمال العدائية العسكرية بين الحكومة والمعارضة، استمراراً للخطوات التى اتخذها الجانبان ضمن مسار المصالحة الوطنية.

 

وأشاد البيان بالجهود التي قام بها  رئيس جمهورية موزمبيق خلال الفترة الماضية نحو التوصل إلى سلام دائم، معرباً عن تطلع مصر لأن تسفر تلك المساعي عن المزيد من الازدهار والرخاء لجمهورية موزمبيق الشقيقة.   

 

 


وزاره الخارجيه

اخبار مصر

موزمبيق

اخبار موزمبيق

المصالحه فى موزمبيق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

موجز6.. الرقابة الإدارية تضبط متهمين بالاستيلاء على أراضى الدولة

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

رئيس الأركان يتفقد قوات تأمين شمال سيناء ويزور عدد من الكمائن

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

التحقيق مع إمام ومفتش منطقة بأوقاف أسيوط بسبب التأخير فى فتح مسجد

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

57 مليون محلياً إيرادات فيلم Hobbs & Shaw قبل طرحه عالمياً

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

رسميا.. انطلاق الدورى الجديد 19 سبتمبر.. ومباراة السوبر المحلى يوم 18

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

سوبر كورة من قلب "كاف".. الزمالك مفاجأة مونديال الأندية المقبل

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

"ورشة عمل مكافحة غسل الأموال" بالقاهرة توصى بتقييم شامل لمخاطر تمويل الإرهاب

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

نائب وزير الاتصالات: 11 حالة زواج إلكترونى منذ إطلاق الخدمات الجديدة

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

البديل دى ماريا يهدى باريس سان جيرمان السوبر الفرنسى.. فيديو

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

محكمة نيويورك ترفض الإفراج عن المغنى "أر كيلى" بكفالة وتؤيد حبسه

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

تعرف على مواقع شوادر "التموين" لطرح اللحوم استعدادا لعيد الأضحى المبارك

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

إذاعة يونانية تكشف صراع الأهلى والزمالك وبيراميدز على ضم عمرو وردة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة