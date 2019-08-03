مصرع شخصين وإصابة 4 فى اشتعال سيارة بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما بينما أصيب 4 آخرين فى حادث انقلاب سيارة واشتعالها على الطريق الزراعى أسيوط ديروط وتم نقل المصابين فى حالة خطيرة لمستشفي أسيوط الجامعى والتحفظ على الجثتين بمشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة.

تلقي اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارا يفيد ورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص واشتعالها ووقوع ضحايا ومصابين.

وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارة الإسعاف لموقع البلاغ وتبين صحة الواقعة واشتعال السيارة عقب انقلابها أكثر من مرة وأسفر الحادث عن مصرع شابين وإصابة 4 آخرين بحالات خطيرة.

تم نقل المصابين لتلقى العلاج بمستشفي أسيوط الجامعى والتحفظ على الجثث بمشرحة المستشفى المركزى تحت تصرف النيابة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجارى رفع آثار الحادث واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.